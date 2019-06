Euro2020, Dzeko lancia la Bosnia: “Contro la Finlandia dobbiamo vincere”

In attesa di capire il proprio destino sul mercato estivo, con le continue voci riguardanti il suo passaggio dalla Roma all’Inter, Edin Dzeko vede chiaro all’orizzonte soprattutto l’obiettivo Finlandia. Il centravanti della Bosnia a parlato in conferenza stampa presentando proprio la sfida con gli scandinavi valevole per le qualificazione a Euro2020. Queste le sue parole:

“Non è certo il momento migliore per una gara così importante, visto che è il finale di stagione, ma vale anche per loro. Siamo pronti, però, ci siamo preparati e abbiamo due gare importanti. Vogliamo una vittoria contro una Finlandia che è cresciuta. Lì l’hockey è più importante del calcio ma questo è cambiato negli ultimi tempi. Sono difficili da sfidare e spero che un episodio a nostro favore decida la gara“