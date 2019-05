In attesa di scoprire di più sul suo futuro, Antonio Conte saluta momentaneamente la sua casa di Torino e sbarca in Toscana. Oggi il tecnico fortemente accostato alla Roma è stato ospite d’eccezione dell’Empoli nella seduta di allenamento diretta dall’ex allenatore giallorosso Aurelio Andreazzoli. Prima l’incontro con i calciatori del club toscano, poi si è soffermato a bordocampo per assistere alla seduta.