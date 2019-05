Empoli, Andreazzoli: “Conte è partito alle 6.30 per venire qui, questo la dice lunga sulla sua voglia”

Antonio Conte continua a sfogliare la margherita. Roma e Inter, con il Milan alla finestra, corteggiano l’ex ct della Nazionale che intanto si gode il ritorno in Italia. Dopo la tappa a Torino, passando per Fiumicino e scatenando le fantasie dei tifosi giallorossi, l’allenatore salentino è volato verso Empoli per assistere all’allenamento dei toscani. Il tecnico dei biancazzurri Aurelio Andreazzoli ha parlato della sua visita in conferenza stampa: “E’ nato come un incontro di lavoro, ci siamo conosciuti meglio a Coverciano ed è stata una piacevole tre giorni. Ha pranzato con noi e con la squadra, mi ha fatto piacere che quando è andato via ha detto al presidente che sarebbe rimasto volentieri. E’ partito alle 6,30 del mattino da Torino, il primo maggio, per venire qui a confrontarsi. Questo la dice lunga sul concetto di migliorarsi e dare il 100%: ha vinto tanto e questo è il motivo”.