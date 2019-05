El Shaarawy saluta De Rossi: “Ciò che ci hai dato vale più di un trofeo” – FOTO

Non soltanto le reazioni dei tifosi. Dopo la lettera di Daniele De Rossi sono iniziate ad arrivare anche le risposte dei compagni di squadra come Stephan El Shaarawy, che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un messaggio di rispetto e di stima per il suo capitano. Queste le parole dell’attaccante:

“‘Il vero valore di un giocatore e di un uomo lo si misura dai racconti che fanno i suoi compagni anche 10-15 anni dopo che ha smesso’. Ed io da compagno posso dire di esser stato fortunato a riconoscere ma soprattutto a condividere quel valore; raro e degno di quello che sei stato per tutti noi. Ciò che hai trasmesso alla città, ai tifosi e che hai lasciato all’interno dello spogliatoio, vale più di qualsiasi trofeo! Onore a te per il giocatore che sei stato in campo ma soprattutto per l’uomo che sei stato fuori… un Capitano vero, un leader, un amico e un gladiatore che ha SEMPRE dato tutto e anche di più per questa maglia e per questi colori. Simbolo e Figlio di Roma che sarà per sempre casa tua… Grazie e Auguri per tutto… Ti voglio bene Daniè!!!“.