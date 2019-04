El Shaarawy punta l’Inter: “Concentrazione”, Strootman lo prende in giro: “Sei un modello?” – FOTO

Inter-Roma si gioca sabato sera a San Siro e la squadra giallorossa non vorrà farsi trovare impreparata dopo la doppia vittoria per 1-0 contro Sampdoria e Udinese. La zona Champions dista un punto ed El Shaarawy, dopo l’assist per Dzeko, ha messo definitivamente da parte la lite con lo stesso centravanti bosniaco di qualche settimana prima. “Concentrazione” scrive il Faraone su Instagram accompagnando il tutto con una sua foto in primo piano. Tanti i commenti sotto il posto. Uno, però, diverso da tutti gli altri. Quello del suo ex compagno di squadra, Kevin Strootman, ora al Marsiglia. “Modello?!” si legge da parte del centrocampista francese che aggiunge anche diverse emoticon simpatiche. Il botta e risposta è appena iniziato, ma il feeling tra i due è ancora ottimo nonostante la distanza.