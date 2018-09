El Shaarawy: “Oggi conta vincere per ridare fiducia all’ambiente”

È tempo di derby della Capitale: a pochi minuti dal fischio d’inizio del match tra Roma e Lazio, l’attaccante giallorosso Stephan El Shaarawy ha rilasciato alcune dichiarazioni.

EL SHAARAWY A SKY SPORT

Sentite il peso per la distanza in classifica?

L’obiettivo è dare continuità ai risultati, siamo indietro e dobbiamo recuperare. Conta vincere per ridare fiducia a tutto l’ambiente.

Il ruolo di Florenzi?

Può fare tanti ruoli, è una risorsa in più. Conterà l’atteggiamento in campo.

EL SHAARAWY A ROMA TV

“Il nostro obiettivo è di dare continuità ai risultati e proseguire con un’altra vittoria, dobbiamo recuperare punti in classifica e una vittoria oggi darebbe molto entusiasmo e fiducia a noi stessi e all’ambiente”.

Col Frosinone solo una parte del percorso. Oggi grande test anche caratteriale.

Abbiamo dimostrato di essere quelli col Frosinone, oggi partita diversa e a sé. Il derby è sempre speciale e sarà ancora più importante entrare in campo determinati e convinti delle nostre possibilità e sicuramente faremo bene.

Come avete passato questi giorni tra le due partite?

Per me è un vantaggio giocare a distanza di pochi giorni, tiene la tensione alta anche se in queste partite non c’è bisogno. Ci vuole tanta determinazione oggi per portare a casa il risultato.

Hai sempre fatto bene nei derby: oggi sei pronto a ripeterti?

L’importante è che vinca la squadra, io sono sempre a disposizione e cercherò sempre di dare il massimo.