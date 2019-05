Stephan El Shaarawy ci crede ancora. Nonostante il pareggio di ieri contro il Genoa abbia fatto scivolare la Roma a meno tre dal quarto posto dell’Atalanta, l’attaccante giallorosso non chiude le porte alla qualificazione in Champions League. “Difficile sì, ma non impossibile. Ora più che mai, crederci!“, parola del Faraone sul suo account Instagram. I punti in ballo sono ancora nove: la speranza a Trigoria non è ancora morta.