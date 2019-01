El Shaarawy no stop: si allena nella sua Savona durante la sosta – FOTO

El Shaarawy torna ad allenarsi a Savona. L’attaccante della Roma, in vacanza nella sua Liguria durante la sosta di questo inizio di 2019, ha postato sui social una foto sul campo della città che l’ha visto nascere e muovere i primi passi da calciatore: “E dopo 20 anni… Siamo ancora qua”, il suo commento divertito sotto l’immagine che lo ritrae insieme al suo grande amico Manuel Galiano, in arte Maui. Dopo la sosta Di Francesco potrà contare su di lui per la rincorsa al quarto posto, ai quarti di Champions League e alla Coppa Italia. E non è l’unico: come sempre durante le soste tutti i giocatori giallorossi hanno un programma da seguire durante le vacanze. Un fisioterapista del club ha addirittura raggiunto Dubai, dove ha incontrato Dzeko e gli altri giocatori che hanno scelto di trascorrere lì la settimana di relax.