El Shaarawy, in settimana l’incontro per il rinnovo: il Faraone chiede 3 milioni

Stephan El Shaarawy si conferma trascinatore della Roma. Con l’undicesimo gol in campionato, il Faraone ha firmato la miglior stagione da quando è in giallorosso. Con il contratto in scadenza nel 2020, El Shaarawy è pronto a mettersi al tavolo per cercare un accordo per il rinnovo. Come riporta Nicolò Schira de La Gazzetta dello Sport, in settimana i giallorossi e l’entourage dovranno vedersi per discutere di questo argomento. Al momento la richiesta del Faraone sarebbe di 3 milioni di euro.