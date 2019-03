El Shaarawy: “Il mister ci ha chiesto cuore e determinazione. Abbiamo messo tutto”

Nonostante un finale da brividi, la nuova Roma di Claudio Ranieri è riuscita a portare a casa i 3 punti: nel posticipo della 27esima giornata, i giallorossi hanno battuto l’Empoli per 2 a 1 grazie alle reti di El Shaarawy e Schick. Al termine del match, il numero 92 romanista ha rilasciato alcune dichiarazioni.

EL SHAARAWY A SKY SPORT

Tanta fatica.

Sì, abbiamo portato a casa una partita molto difficile ma i 3 punti erano quelli che contavano. Era quello che ci ha chiesto il mister, cuore, cattiveria e determinazione. Ci abbiamo messo tutto, tre punti meritati e importanti.

Sul gol.

Un gol importante per me e per la continuità che sto avendo, ma soprattutto importante per la squadra. Grande serata, siamo tutti contenti e soddisfatti.

Dovete adattarvi ai nuovi schemi del mister.

Sì ci ha chiesto diverse cose, in questi due anni non abbiamo mai fatto questo modulo, ci siamo adattati. Abbiamo fatto cose buone a altre meno in fase di possesso ma contavano i 3 punti. Dobbiamo affrontare partita per partita con grande tenacia.

La fascia di capitano.

E’ stato un onore portarla anche solo per 10 minuti. Una bella soddisfazione, una vittoria.

EL SHAARAWY A ROMA TV

Gol bellissimo, fantastico, vittoria sofferta che dà morale anche in vista dei prossimi impegni.

Una vittoria sicuramente importante. L’abbiamo portata a casa con le unghie e con i denti. Siamo contenti della tenacia che abbiamo avuto. Abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister. Siamo riusciti a portarla a casa anche in inferiorità numerica.

In questo caso il VAR è arrivato in aiuto: era netto il fallo di mano sul gol di Krunic.

Il VAR è uno strumento che va usato. Per fortuna in questa occasione l’hanno sfruttato bene. Ci portiamo a casa questi tre punti che sono un passo importante per i prossimi impegni. Abbiamo cambiato sistema di gioco e ci siamo adattati in fretta. Ci prendiamo questa vittoria, poi in settimana cercheremo di ottimare anche il nuovo sistema di gioco.

La fascia da capitano ti dona. È un tuo obiettivo?

Dopo tre anni alla Roma mi sento un giocatore diverso. Ho preso la fascia in prestito per 10 minuti (ride, ndr): è stato un onore indossarla.

Come avete visto dal campo l’espulsione di Florenzi?

L’ha detto subito anche Alessandro di essersi tolto. Non penso l’abbia toccato. Comunque è un grande giocatore, deve reagire.