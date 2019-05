Stephan El Shaarawy, il 25 settembre del 2016, si scontrò con la sua Audi in Via Pontina contro una Panda mentre andava in senso opposto rispetto alla carreggiata. Il conducente dell’altra vettura ha avuto la peggio con 70 giorni di prognosi che lo hanno portato sporgere denuncia. Per evitare la condanna l’attaccante giallorosso ha tenuto delle lezioni di calcio ai bambini con disabilità come dimostra lo stesso video messo dalla Roma sui social.