El Shaarawy e Nainggolan ancora insieme, ma dal barbiere – FOTO

Radja Nainggolan ha lasciato Roma la scorsa estate con direzione Inter. Sono tanti, però, gli amici rimasti nella Capitale e sono altrettante le occasioni in cui ha fatto ritorno per salutarli e condividere qualche ora di svago con loro. Tra questi sicuramente c’è El Shaarawy con il quale condivide anche il barbiere. Quale occasione migliore allora per rivedersi se non per aggiustare i capelli. “I tridenti quelli belli” scrive il centravanti giallorosso su Instagram aggiungendo la foto in posa con il centrocampista belga e con l’autore dei loro tanti look, spesso anche un po’ stravaganti. Insomma, c’è ancora qualcosa che lega Nainggolan a Roma: il barbiere.