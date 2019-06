El Shaarawy con Roma Cares: “Un’esperienza che mi ha arricchito” – VIDEO

El Shaarawy protagonista con Roma Cares. L’attaccante della Roma, prima di partire per il ritiro della Nazionale di Mancini, ha incontrato i bambini del progetto Calcio Insieme, di cui oggi gli account ufficiali del club hanno pubblicato un video. Queste le parole dell’esterno: “È stata una settimana particolare, speciale. Incontrare i bambini e vedere i loro sorrisi è sempre un’emozione per me. Ho avuto modo di stare a contatto con loro, insegnargli qualcosa, fare dei percorsi e degli esercizi con loro. Sono quelle esperienze da cui impari qualcosa, oltre che dare qualcosa ricevi tantissimo. È stata una bella settimana, sono emozionato perché sono anche cose che ti arricchiscono”.