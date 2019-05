El Shaarawy: “Champions più difficile, ora proviamo a vincerle tutte”

El Shaarawy il suo l’aveva fatto. Il suo gol ha illuso la Roma, che si è fatta rimontare dal Genoa allo scadere. A fine partita il Faraone ha detto la sua, analizzando il pareggio con i rossoblù.

EL SHAARAWY A SKY

Avevi capito che saresti uscito?

No sinceramente non lo sapevo

Hai una dedica particolare per questo gol?

Peccato non sia servito per i tre punti. E’ per Orsetta, una fisioterapista del Genoa che conoscevo dai Genoa Camp del 2010. E’ venuta a mancare ed è stato dedicato a lei.

E’ un punto guadagnato quello di oggi?

Si, speriamo possa essere quel punto che ci serve per arrivare in Champions. E’ un’occasione mancata. Vincere con un gol all’81’ sarebbe stato importante. In questi campi non si molla mai, ma ci prendiamo questo punto e abbiamo il dovere di crederci fino alla fine.

Sulla corsa Champions

Diventa più complicato. Finché la matematica non ci condanna dobbiamo crederci. Abbiamo raddrizzato la stagione con dei risultati positivi e subendo meno gol. Dobbiamo essere uniti e compatti fino alla fine.

Ranieri come vi sta aiutando?

Dobbiamo concentrarci su di noi. Ora siamo sotto e dipendiamo anche dall’Atalanta. Dobbiamo provare a vincerle tutte per centrare l’obiettivo. Non rientra solo nell’interesse della Roma, ma è nell’interesse di tutti. Oggi abbiamo fatto una partita di sostanza e concentrazione, poi gli episodi ci hanno condannato.