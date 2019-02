El Shaarawy: “Ambiente deluso, dobbiamo riconquistare i tifosi”

L’attaccante della Roma Stephan El Shaarawy è intervenuto ai microfoni delle emittenti televisive per presentare la sfida di questa sera allo stadio Olimpico tra i giallorossi e il Milan. Queste le sue dichiarazioni.

EL SHAARAWY A SKY SPORT

Vi sono rimaste scorie addosso?

Sicuramente è stata una serata difficile da digerire per tutti però nel calcio hai la possibilità di rimediare subito. Siamo qui per reagire e ripartire tutti uniti cercando di fare un buon risultato e una buona prestazione.

Che ambiente ti aspetti?

Un ambiente deluso, ma siamo qui per riconquistare la fiducia dei tifosi e ritrovare la fiducia in noi stessi.

C’è la possibilità di andare al quarto posto…

La classifica dice questo, è una partita importante per ritrovare lucidità e fiducia ma anche per riagguantare il quarto posto. È una partita importante sotto più punti di vista.

EL SHAARAWY A ROMA TV

Come si riparte?

Penso che si debba ripartire stando molto uniti, le parole ora servono a poco. Bisogna dimostrare sul campo che non siamo quelli di Firenze e per farlo serve una partita di personalità e di coraggio, ma sopratutto dobbiamo essere uniti per uscire da questo momento non semplice. C’è da fare una partita di sostanza, con concentrazione.

Quanto è importante De Rossi?

Importante ritrovarlo, non solo a livello tecnico ma anche umano. Conosciamo le sue qualità tecniche, ma a livello morale sappiamo quanti stimoli può dare. Speriamo che anche oggi ci possa dare una mano ma serve l’aiuto di tutti per reagire e dare un segnale, non solo ai tifosi ma anche a noi stessi.

Il Milan è in fiducia…

Nell’ultima partita ha dimostrato di stare bene, sopratutto davanti. Oggi dobbiamo pensare più a noi stessi e fare una grande prova di maturità.

EL SHAARAWY A RAI SPORT

Convocato nell’Italia ma il momento è difficile come se ne esce?

Alla Nazionale ci pensiamo domani. Oggi è importante ripartire. Dobbiamo essere tutti uniti e non dobbiamo fare solo risultato ma anche la prestazione.

Parola d’ordine?

Credo che personalità sia la parola da usare questa sera. Ci vuole coraggio e sopratutto unità da parte di tutti.