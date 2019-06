Eca, Agnelli: “Troviamo soluzioni per il bene del calcio europeo”. Per la Roma presente Baldissoni

“Abbiamo una visione d’insieme del calcio europeo. Ognuno di noi proviene da un Paese diverso, con un campionato diverso con differenti problemi e opportunità. Cerchiamo tuttavia di trovare soluzioni per il bene del calcio europeo nel suo complesso, senza pensare ai singoli mercati”. Lo ha detto il presidente dell’Eca, Andrea Agnelli, nel suo intervento all’assemblea generale a Malta, al quale era presente Mauro Baldissoni per la Roma. “Questa riforma non riguarda solo i grandi club, ma l’Europa intera – aggiunge il numero uno della Juventus in merito alla proposta di riforma della Champions League -. Quello che è stato davvero deludente finora è stata l’intera conversazione, guidata dai rappresentanti delle principali cinque Leghe europee. Io lo vedo come un protezionismo dei cinque campionati maggiori nei confronti del resto del calcio europeo”.

All’assemblea erano presenti i massimi dirigenti dei club italiani: è stato un incontro propositivo, nonostante l’irrigidimento iniziale di alcune società per quanto riguarda le 24 formazioni qualificate dal piazzamento in classifica delle prime cinque leghe europee. Riguardo l’ipotesi di gare nel weekend, al momento non si tratta di un’idea presa in considerazione. Massima priorità, dunque, ai campionati nazionali nel weekend. L’ECA vuole tenere un incontro programmato ogni due mesi, così da limare le distanze e trovare un’intesa che metta tutti d’accordo, riporta Adnkronos.