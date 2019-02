È morto oggi a Siviglia Roberto Alés García ex presidente del Siviglia dal 10 febbraio 2000 e il 27 maggio 2002 che ha guidato il club in uno dei suoi momenti più complicati della storia. Il ds della Roma Monchi gli ha dedicato un pensiero su Twitter: “Tanto di quello che sono lo devo a lui. Una sevillista con la maiuscola, una persona di buona. Roberto Ales García ti sarò grato per la vita. RIP”.