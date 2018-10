Dzeko: “Superato un periodo difficile. Oggi bravi e fortunati”

La Roma fa poker. Contro l’Empoli finisce 0-2, i giallorossi con Nzonzi e Dzeko vincono la loro quarta partita consecutiva e salgono momentaneamente al terzo posto. Al termine del match, l’attaccante bosniaco ha commentato il risultato.

DZEKO A DAZN

Fino a 10 giorni fa facevate fatica, poi cosa è scattato?

Ci siamo riscattati, non è stato un periodo facile. Adesso la sosta.

Complimenti all’Empoli?

Giocano un bel calcio, peccato per loro ma bene per noi. Spero facciano più punti, Andreazzoli lo conosciamo e lo spero per lui.

Cosa ti chiede Di Francesco?

Abbiamo fatto bene e siamo stati fortunati con il rigore. Ovviamente contano anche i gol.

DZEKO A ROMA TV

Il modo migliore per chiudere prima della sosta…

Era importante vincere oggi, dopo le ultime tre vittorie. Ora ci sono le nazionali, con i 3 punti siamo più tranquilli tutti quanti.

Hai ritrovato il gol anche in campionato…

Era importante anche per me, noi attaccanti viviamo per il gol. Oggi era importante vincere ma sono contentissimo per il gol.

Il ritiro vi è servito? La Roma è guarita?

Non esageriamo, non abbiamo vinto le partite solo col ritiro. Ma sicuramente ci è servito, siamo stati insieme e ci siamo confrontati. Perdere ci sta, ma non nel modo in cui giocavamo. Abbiamo iniziato a correre di più tutti insieme e a fare di più l’uno per l’altro.

Avete dimostrato di essere squadra…

Sì, in partite così mi piace molto. Anche nelle difficoltà dobbiamo essere tutti insieme, abbiamo sofferto ma portiamo i 3 punti a casa. Siamo stati anche fortunati col loro rigore sbagliato.

Hai detto che non siete ancora al massimo dopo la Champions…

Penso lo stesso, la squadra deve dare di più ma adesso abbiamo vinto 4 partite ed è importante per la fiducia. Dopo la sosta ci sono partite importanti e spero che tutti possiamo fare sempre di più.