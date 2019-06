Dzeko sul futuro: “Ora pensiamo alle vacanze, poi vediamo cosa succede”

L’Italia batte in rimonta la Bosnia per 2-1. L’iniziale vantaggio di Dzeko ha illuso la squadra ospite e proprio il centravanti della Roma parla alla Rai nel post-partita dell’Europeo e del suo futuro visto l’accostamento all’Inter: “Sono ancora un giocatore della Roma. E’ stata una stagione molto lunga, ora pensiamo alle vacanze e poi vedremo che succede”.

Sul match: “Il pareggio sarebbe stato più giusto, loro nel secondo tempo erano più in forma fisicamente. Peccato, non siamo riusciti a segnare il secondo gol e poi abbiamo preso dei gol troppo facilmente. L’Europeo? Speriamo, non abbiamo giocato bene con la Finlandia e quei punti ci mancano”.