Dzeko, ritorno al gol: la gioia sui social – FOTO

Edin Dzeko è stato il match winner nella sfida di sabato pomeriggio all’Olimpico contro l’Udinese. La rete messa a segno dall’attaccante bosniaco ha regalato alla Roma tre punti importantissimi per la rincorsa al quarto posto. Contro i friulani, per il centravanti giallorosso è arrivato il primo gol in casa di questa stagione, finora a bersaglio solamente in Champions League e in trasferta. Dzeko ha voluto condividere la gioia del risultato insieme ai propri tifosi tramite due bellissimi scatti pubblicati sul proprio profilo Instagram.