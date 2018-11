Dzeko, problema al flessore della coscia sinistra: out con l’Inter

La Roma esce sconfitta dalla gara di Champions con il Real Madrid: dopo il vantaggio ospite nel secondo tempo i giallorossi escono dal campo e non reagiscono. Pesanti le assenze per Di Francesco, che ha dovuto rinunciare anche a Edin Dzeko, finito in tribuna. Per il bosniaco si tratta di un problema muscolare al flessore: domani gli esami strumentali, ma come ha detto lo stesso Di Francesco nel post partita, contro l’Inter non ci sarà. Come lui El Shaarawy, infortunatosi stasera e out contro i nerazzurri domenica.