Dzeko: “Non siamo ancora al massimo, ma le vittorie ci danno fiducia”

Esordio casalingo in Champions League sul velluto per la Roma: nella seconda giornata del Gruppo G, i giallorossi hanno battuto il Viktoria Plzen per 5 a 0 grazie alla tripletta di Dzeko e alle reti di Under e Kluivert. Al termine del match, il centravanti bosniaco ha rilasciato alcune dichiarazioni.

DZEKO A SKY SPORT

Ancora una tripletta al Plzen…

Li conosco. Li ho sfidati anche quando giocavo in Repubblica Ceca. Sono felice per la prima tripletta in Champions.

Cosa è successo da dopo a Bologna?

Ci siamo riuniti e ci siamo detti che così non andava bene. Non siamo ancora vicini al nostro massimo, ma le vittorie ci danno fiducia. Dobbiamo dare tutti di più.

Ti sorprende la sconfitta del Real?

In Champions tutte le partite sono difficili. Con il CSKA le prossime due saranno importantissime.