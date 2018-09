Dzeko-Florenzi, i due litiganti ora sorridono insieme in panchina

Pochi giorni fa veniva raccontato di una loro lite dalla quale è nata l’idea del ritiro. Poco più di 72 ore dopo, Dzeko e Florenzi sono seduti in panchina l’uno accanto all’altro. Il nervosismo della sconfitta contro il Bologna (e smentita da Di Francesco in conferenza stampa) è già alle spalle: i giorni a Trigoria e soprattutto il 3-0 momentaneo sul Frosinone regala sorrisi e serenità ad una squadra che si tira fuori dalle sabbie mobili almeno per qualche giorno.

Sabato alle 15 c’è il derby contro la Lazio e sarà già il momento di verificare se la Roma è definitivamente guarita. Dzeko e Florenzi, dopo il riposo di oggi, con ogni probabilità si riprenderanno le due maglie da titolari.