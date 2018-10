Dzeko e l’amore per la Premier: “Per tornare forse è tardi, ma non si sa mai”

78 gol nella Roma e un posto nella Top 10 dei marcatori della storia giallorossa. Ma i grandi amori non sempre si dimenticano e per Edin Dzeko è il caso della Premier League: “Per tornare a giocare lì forse è troppo tardi, anche se non si sa mai – ha detto a Sky Sports News -. Ho giocato lì quattro anni e mezzo e ci siamo divertiti ogni minuto di ogni partita, adoro la Premier e l’Inghilterra. Vedremo, al momento sono felice a Roma”. Tanto felice da pensare ad un prolungamento di un anno (l’attuale contratto scade nel 2020) e anche un possibile futuro da dirigente. I figli Una e Dani sono nati nella capitale e lo stesso Dzeko ha rivelato di considerarla come “una seconda casa”.