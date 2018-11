Dzeko e Amra, fuga romantica al Colosseo: “Di notte è magico” – FOTO

Non è un periodo semplice per Edin Dzeko. Il bosniaco non è riuscito a trascinare la Roma in campionato ripetendo le prestazioni di Champions. Poi l’infortunio prima della sfida con il Real che lo terrà lontano dal campo, come minimo, anche nel big match con l’Inter. Il numero 9 giallorosso, in attesa di conoscere i risultati degli esami strumentali, si consola grazie alla famiglia. Stasera Edin e la moglie, la bella Amra Silajdzic, si sono concessi una fuga romantica all’interno del Colosseo. “Di notte è magico”, ha scritto la modella bosniaca su Instagram pubblicando uno scatto d’amore illuminato dalle luci suggestive dell’Anfiteatro Flavio.