Dzeko, blitz in Germania per il decennale del titolo vinto con il Wolfsburg – FOTO

Edin Dzeko è ufficialmente in vacanza. Conclusi gli impegni con la Nazionale ora può pensare a rilassarsi prima di riprendere la nuova stagione probabilmente con la maglia dell’Inter. L’accordo tra club e giocatore c’è già, ora manca solo quello tra le due società. Intanto vola in Germania per celebrare il decennale dall’ultimo scudetto vinto da protagonista con la maglia del Wolfsburg. Era la stagione 2008-2009 e il centravanti bosniaco si portava a casa la casa la Bundesliga. “E’ sempre bello rivederti” scrive il club tedesco su Twitter con il numero 9 giallorosso immortalato all’interno della mostra speciale allestita per ricordare il campionato vinto.