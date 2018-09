Dzeko alza la testa: “Uniti quando va bene, ancora di più se va male” – FOTO

La rimonta subita ieri contro il Chievo ha contribuito a minare ulteriormente le certezze della Roma, che in quattro partite ha raccolto una sola vittoria al 90′. A Torino il gol fu di Edin Dzeko, che ieri non è riuscito a trascinare i suoi nel momento di maggior difficoltà. Il bosniaco, però, non fa drammi e fa invece appello a quel gruppo che è stato identificato da tutti i giallorossi come il vero punto di forza di questa Roma. “Tutti uniti quando va bene, ma ancora di piu se va male”, il messaggio lasciato da Dzeko su Instagram e accompagnato dall’hashtag #forzaromasempre.