Totti ricorda il suo addio al calcio: “Ventotto anni di amore” – FOTO

Sono stati due anni difficili per Roma e per la Roma. Domenica sera i tifosi giallorossi hanno detto addio a Daniele De Rossi, solo due anni fa avevano dovuto salutare anche Francesco Totti. Quella del 28 maggio 2017 è una data che rimarrà impressa nella storia della Roma, ricordi ed emozioni indelebili. Anche per l’ex capitano, che su Twitter ricorda quella serata: “Ventotto anni di amore”, scrive l’attuale dirigente giallorosso. Poche parole, quello che serve sta tutto nello scatto pubblicato sui social: il numero 10 che saluta con le braccia alzate il suo popolo.