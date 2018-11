DiFra ritrova Perotti e Pastore, ma è ansia per Dzeko ed El Shaarawy. Mercato, spunta Maidana

Archiviata la sconfitta contro il Real Madrid in Champions, la Roma continua a prepararsi in vista della sfida contro l’Inter, che a questo punto diventa di vitale importanza. Infermeria piena per Di Francesco, che però dalla seduta di stamattina ha ricevuto due buone notizie: Diego Perotti e Javier Pastore, infatti, sono finalmente tornati ad allenarsi con il gruppo. I due argentini puntano a rientrare nella lista dei convocati e a sedersi in panchina per la partita di domenica all’Olimpico. Dzeko, El Shaarawy (per entrambi oggi erano in programma gli esami strumentali, domani il responso), De Rossi, Coric e Lorenzo Pellegrini, hanno invece lavorato individualmente. Preoccupano in particolare le condizioni di El Shaarawy: per lui si teme una lesione di secondo grado al flessore che vorrebbe dire un mese di stop. Probabilmente più contenuta l’assenza di Dzeko, che si spera possa rientrare a Cagliari l’8 dicembre. Non ci sono certezze, invece, sul ritorno in campo di Daniele De Rossi: il capitano giallorosso, infatti, soffrirebbe per una cisti sul menisco ma anche per una forte contusione ossea. Il numero 16, nonostante il consiglio del professor Mariani, ha rifiutato l’operazione e proprio per questo ad oggi non sembra possibile stabilire una data precisa per il suo rientro in gruppo.

MENO TRE A ROMA-INTER – Anche i nerazzurri di Spalletti sono reduci da un ko di Champions, avvenuto ieri sera a Wembley contro il Tottenham. Oggi alla ripresa degli allenamenti la squadra è stata divisa in due gruppi: chi ha giocato con gli Spurs ha svolto lavoro di scarico in palestra e corsa leggera in campo, mentre il resto del gruppo ha effettuato ripetute ad intensità crescente e lavoro sul campo focalizzato sul possesso palla. E nel big match di domenica sera dovrebbe mancare quello che sarebbe stato il protagonista principale: Radja Nainggolan. Il belga, infatti, è uscito anzitempo dal campo a Londra e la sua presenza è in forte dubbio, con la probabilità di un forfait che resta molto alta. Solo crampi, invece, per l’ex laziale Stefan de Vrij. All’Olimpico arbitrerà Gianluca Rocchi di Firenze: contro i nerazzurri sarà il quarantesimo incrocio tra la Roma e il fischietto toscano. Bilancio in attivo con 16 vittorie, 11 pareggi e 12 ko. Il precedente in questa stagione risale al derby con la Lazio, mentre con i nerazzurri l’unico match diretto è quello terminato 1-1 l’8 novembre 2009. Decisamente positivo lo score interista con Rocchi: 15 vittorie, 11 pareggi e 6 sconfitte. E l’ultimo incrocio è dolcissimo: il 3-2 con la Lazio che ha regalato la Champions alla squadra di Spalletti all’ultima giornata.

MERCATO – A poco più di un mese dall'apertura ufficiale della sessione invernale di mercato, Monchi potrebbe andare alla caccia di un centrocampista e di un difensore centrale. Per la mediana il nome più forte può essere quello di Donny van de Beek dell'Ajax, mentre per la retroguardia spunta Iago Maidana, un gigante di 22 anni dell'Atletico Mineiro (ma di proprietà del San Paolo) con il contratto in scadenza a giugno 2019. A giugno, invece, torneranno in auge i nomi di Hector Herrera e Adrien Rabiot. L'andamento negativo della Roma in campionato mette tutti in discussione, dall'allenatore fino al ds. Nel caso estremo di una separazione con il dirigente spagnolo, i giallorossi hanno già incassato il gradimento di Massimiliano Mirabelli. "Ovviamente andrei alla Roma, non rifiuterei una sua proposta. Ma non so se Monchi andrà via o meno", le parole dell'ex Milan. Per la panchina, intanto, si fa il nome di Paulo Sousa, accostato però anche al Southampton.

LE ALTRE NEWS – I tanti infortuni che hanno colpito la Roma soprattutto nell’ultimo periodo: “Non sono mai un caso. Possono dipendere da un carico di lavoro eccessivo o da un’alimentazione sbagliata. E’ un campanello d’allarme notevole. Se fossi un dirigente sarei preoccupato. Di Francesco? Chi viene ad allenare la Roma deve essere in grado di sopportare certe pressioni“, è il pensiero dell’ex allenatore romanista Ottavio Bianchi. La Roma Femminile, intanto, mette a segno un colpo di mercato: è ufficiale, infatti, l’acquisto di Allyson Rene Swaby, svincolatasi dal club islandese del Knattspyrnufélag Fjarðabyggðar. Contratto fino a fine stagione per il difensore centrale classe 96, americana ma con passaporto inglese che gioca con la Jamaica.