DiFra lancia Schick e avverte: “Domani conta più del Real”. Il ceco: “Ora dimostro chi sono”

La Roma va a Udine per scacciare la maledizione della partita dopo la sosta. Contro il Chievo arrivò un pareggio, contro la Spal addirittura la sconfitta. Di Francesco lo sa e per questo carica i suoi in vista della sfida contro la squadra del neo tecnico Nicola: “Vale più di quella contro il Real Madrid e contro l’Inter, fondamentale approcciare bene”, ha detto in conferenza stampa. Contro i bianconeri mancherà Manolas (“Cercheremo di recuperarlo per la Champions”) oltre a De Rossi e Perotti: “In passato abbiamo avuto fretta con gli infortuni, non voglio mettere in campo giocatori non in condizione”, ha precisato Di Francesco. Recuperato Santon dopo la febbre, ok anche Kolarov.

SCHICK – “Gioca lui domani”. La notizia della giornata la dà direttamente Di Francesco: “Quando è rientrato dalla nazionale la prima cosa che gli ho detto è che aveva fatto un gol normale, i gol importanti sono altri. Ma gli fa bene e deve trovare continuità”. Prevista quindi staffetta con Edin Dzeko, che si scalda invece per martedì contro il Real Madrid. E lo stesso Schick avverte che questo sia il momento giusto per sbocciare dopo quasi un anno e mezzo negativo: “Voglio restare qui e dimostrare chi sono”, ha detto il ceco a SN Tv. Chi sarà contento di vederlo titolare domani è il suo commissario tecnico Jarolim: “Deve giocare di più perché è un grande giocatore”.

UDINE – Dopo la rifinitura e la conferenza stampa di Di Francesco, la squadra è partita da Fiumicino per Trieste, per poi spostarsi in pullman a Udine, dove è arrivata nel pomeriggio. Ad attenderla domani in campo ci saranno con ogni probabilità la pioggia e il nuovo allenatore Davide Nicola: “Abbiamo lavorato su alcuni concetti in questi allenamenti – ha detto in conferenza stampa -. Domani chiederò ai ragazzi di non pensare al risultato ma di riproporre quello su cui ci siamo allenati in campo”. Non ci sarà Barak, che non è stato neanche convocato.

ALTRE – Brutte notizie per la Primavera: la sconfitta con la Fiorentina (2-1 al Tre Fontane) costa ai ragazzi di De Rossi la testa della classifica. Decisivo un pessimo primo tempo, nel quale i giallorossi vanno sotto di due gol. Non basta il gol di Celar su rigore nel finale. E si fa male Bouah: il terzino giallorosso è uscito nel primo tempo per un trauma distorsivo al ginocchio destro, salvo poi rivelarsi una rottura del legamento crociato anteriore. L’atleta verrà operato nei prossimi giorni. De Rossi sbotta: “La reazione nel secondo tempo? Non mi interessa. Il primo tempo è da squadra mediocre, è stata una partita senza senso. Così non va bene”.

Fronte mercato, Mourinho continua a corteggiare Pellegrini e potrebbe presentare un’offerta già a gennaio per portarlo a Manchester. In difesa piace Rodrigo Caio, che rinvia ogni discorso: “Ora penso ad aiutare i miei compagni, poi rifletterò sul futuro”.

Nuovo arrivo in casa Totti: è il Suv della Lamborghini, che lo storico capitano giallorosso ha ritirato stamattina davanti ad un contentissimo Cristian.