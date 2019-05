Eusebio Di Francesco potrebbe presto tornare in panchina. Secondo quanto riporta TMW, l’ex allenatore della Roma è la prima scelta di Monchi per il Siviglia della prossima stagione. Nelle settimane passate si è parlato di un possibile approdo del tecnico abruzzese sulla panchina del Milan, ma ora i rossoneri sembrano più defilati. Il club spagnolo e Di Francesco avrebbero trovato l’intesa per un accordo biennale.