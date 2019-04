Derby e Ranieri, nostalgia Roma: Vucinic e Julio Sergio ricordano la vittoria sulla Lazio

Ricordare il passato per costruire il futuro. La Roma sta provando a risalire la china per centrare una qualificazione in Champions League che fino a poche settimane fa sembrava utopia. Il ritorno di Claudio Ranieri ha ridato compattezza ai giallorossi, anche grazie alla sua profonda conoscenza di Trigoria. Il tecnico testaccino è stato uno degli allenatori più amati degli ultimi anni, quello che è andato più vicino alla storia. E tra le partite più belle della sua Roma c’è sicuramente il derby del 18 aprile 2010: vantaggio della Lazio firmato da Rocchi, poi in apertura di secondo tempo il rigore di Floccari cambia tutto. Julio Sergio ipnotizza l’attaccante biancoceleste dal dischetto e i giallorossi la ribaltano grazie a una doppietta di Mirko Vucinic. E proprio i due ex calciatori romanisti hanno celebrato questa ricorrenza pubblicato il video di quel derby sui social.