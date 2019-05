Delusione Cristian Totti davanti al papà: la Roma perde 3-0 la finale con la Lazio

Tale padre, tale figlio. Specialmente per l’ultima difficile settimana. Da una parte Francesco, con gli impegni promozionali in Kuwait e con la vicenda De Rossi, dall’altra Cristian Totti. Quest’ultimo è stato tra i protagonisti oggi della finale della categoria Under 14 Elite giocata tra Roma e Lazio, con i giallorossi che hanno dovuto incassare la pesante sconfitta per 3 a 0 ad opera dei biancocelesti del grande ex Tommaso Rocchi. Il tutto davanti agli occhi vigili del padre, che ha seguito attentamente il match dalle tribune concedendosi anche qualche selfie con gli altri spettatori. Per Cristian soltanto uno scampolo di partita, inserito a circa 15 minuti dal termine da mister Rubinacci.