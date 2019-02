Del Piero: “Zaniolo ha davanti a sé un futuro incredibile. Brava la Roma a prenderlo”

“Zaniolo è un giocatore che ha fatto vedere già tanto, che ha delle qualità fisiche e tecniche incredibili. La cosa che sorprendere in maniera positiva è che tiene il campo con grande personalità, e queste sono tre caratteristiche molto importanti e difficili da trovare in un solo giocatore. Vista anche la sua età, potenzialmente ha un grande futuro davanti a sé”, parola di Alessandro Del Piero. In occasione dei Laureus Sport Awards di Montecarlo, l’ex numero 10 della Juventus si è soffermato sul giovane talento della Roma: “Da qui al diventare quello che potrebbe diventare ci sono dei passaggi, dei momenti, anche degli alti e bassi. Bisogna vedere dove andrà, se resterà alla Roma oppure no, ci sono tanti punti di domanda, ma come ragazzo e giocatore ha un futuro incredibile davanti a sé. Juve interessata a lui? Sembra che possa andare ovunque, ma vediamo la Roma che è stata indubbiamente brava e intelligente ad accaparrarselo in questa prima fase. Vedremo quello che accadrà”.