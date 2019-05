Del Piero scrive a De Rossi: “So come ti senti. Sei una persona speciale”

“Sei stato un avversario leale e un compagno di momenti indimenticabili“. Destinatario: Daniele De Rossi. Mittente: Alessandro Del Piero. Un messaggio da bandiera a bandiera, da chi ha già attraversato momenti simili e ha avuto modo di metabolizzarli. L’annuncio di ieri ha ricordato a molti proprio l’addio di Del Piero alla Juve, e oggi lo storico numero 10 bianconero ha voluto dedicare un pensiero all’amico che il 26 maggio dovrà lasciare la Roma, la sua squadra del cuore. “Quello stadio, quei rigori. Campioni del Mondo! – ricorda Del Piero su Instagram – Ma sei soprattutto una persona speciale e profonda. So come ti senti e posso immaginare quanta voglia hai ancora di giocare, di divertirti e di trasmettere sul campo la tua grande passione per il calcio. E quando smetterai, so che sarai anche un bravissimo allenatore, se sarà quello che vorrai. Un abbraccio grande Daniele, oggi come a Berlino. Ale“.