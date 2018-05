De Rossi: “Creata base per 10 anni, scuciamo lo scudetto alla Juve”. Più Kluivert che Talisca

Mentre il mondo si prepara a vivere la finale di Champions tra Real Madrid e Liverpool, De Rossi fa un passo indietro e ripensa a quello che poteva essere: “La fine di un sogno. Ci siamo andati vicino. Ripartiamo dai tifosi, da lì si pianta il seme della vittoria per il futuro. Spero che sia un futuro immediato, perché non mi resta tanto. Ma può essere la base per i prossimi 10 anni”. Toccare il sogno con mano è stata l’esperienza migliore che questo gruppo potesse fare. La stagione appena chiusa ha fatto crescere la Roma in maniera esponenziale. I limiti che strozzavano le ambizioni sono spariti, adesso un mercato fondamentale prima di ripartire di nuovo, con una consapevolezza forse mai avuta nei 7 anni americani. “La prossima stagione ci conosceremo meglio e perderemo meno punti per strada – ha detto De Rossi -. Vogliamo dare fastidio alla Juve fino alla fine del campionato, magari togliendogli lo scudetto dal petto”. Non più un sogno, ma un’ambizione reale.

PIU’ KLUIVERT CHE TALISCA – Tutte le strade – di Justin Kluivert – portano a Roma, o almeno sembra. In Olanda sono certi di un accordo prossimo alla definizione tra Ajax e giallorossi, che nel frattempo hanno già strappato il sì al giocatore. Un investimento importante per uno dei talenti più puri sul mercato europeo. “La Roma è una destinazione ideale per lui” secondo il dirigente del settore giovanile dell’Ajax Bryan Roy, che aggiunge: “Deve però ancora crescere, non è pronto per questo livello”. Un interrogativo che rimbomba nella testa di Monchi, più freddo sulla trattativa Talisca, attratto più dalla Premier che dalla Serie A. Dalla Turchia arrivano però alcune parole che il brasiliano avrebbe detto ai compagni del Besiktas: “Continuerò la mia carriera alla Roma”. Torna di moda Berardi, ormai ampiamente sotto i 40 milioni di valutazione. Il Sassuolo sarebbe interessato ad Antonucci e Valeau, che potrebbero rientrare in una trattativa per l’esterno calabrese. Non solo attacco. La Roma è pronta a rivoluzionare il centrocampo. L’impressione è che qualcuno partirà. Strootman è sempre seguito dall’Inter, così come Nainggolan, che Spalletti andrebbe a prendere a piedi nella capitale. Il belga però piace anche ad Ancelotti, che con Jorginho in partenza, vorrebbe come punto di riferimento nel suo centrocampo. I giallorossi lo valutano 40 milioni di euro. Inferiore la valutazione di El Shaarawy, anche lui seguito dai partenopei. Il Real Madrid non molla Alisson, nonostante i 100 milioni richiesti da Trigoria. Il portiere per trasferirsi in blancos chiede 5 milioni di euro per 5 anni. Quella del numero 1 sarebbe la seconda cessione sanguinosa in due anni, dopo quella di Salah. L’egiziano però, ancora una volta, ha ripetuto che la scelta di andare via è stata principalmente sua: “Mi avevano detto di restare, ma volevo vincere in Inghilterra”. Nuovo cambio ai piani alti. L’attuale chief commercial officer giallorosso Danovaro si è dimesso. Sbarcherà a Milano per entrare nella dirigenza dell’Inter.