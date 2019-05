“Ci sono amori che non finiscono mai”. Questo il messaggio per De Rossi da parte di alcuni tifosi giallorossi, apparso nella stazione di Anzio. Dopo i messaggi appesi sotto casa, continuano le dimostrazioni d’affetto per il capitano romanista, che domenica giocherà l’ultima partita con la maglia indossata per tutta la carriera. Il futuro invece resta incerto. De Rossi continuerà a giocare, ma la destinazione è ancora sconosciuta.