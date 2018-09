De Rossi: “Siamo più forti di quello che facciamo vedere”

Niente da fare per la Roma: nella prima giornata del gruppo G di Champions League, il Real Madrid batte i giallorossi per 3 a 0 grazie ai gol di Isco, Bale e Mariano Diaz. Al termine del match, il capitano romanista Daniele De Rossi ha rilasciato alcune dichiarazioni.

DE ROSSI A SKY SPORT

Vi eravate un po’ demoralizzati nel finale, pagando il possesso del Real.

Ti demoralizzi sempre quando giochi contro una squadra che ti fa correre a vuoto, sono le loro qualità. Abbiamo avuto occasioni per essere pungenti in contropiede, oltre ad avere palleggiatori hanno difensori fortissimi. Qualcosina di meglio ho visto nell’atteggiamento rispetto a domenica, siamo rimasti in campo e abbiamo cercato di difenderci. In passato abbiamo preso schiaffi più sonori.

Hai lottato fino alla fine, vi è mancata la fase difensiva sulle fasce?

È il mio compito quello. Se ti puntano giocatori forti, il modo per metterti in inferiorità numerica lo trovano. Siamo forti anche noi, più di quello che abbiamo fatto vedere.

Non è facile trovare una strada dopo la semifinale dell’anno scorso e questo inizio. Come dovete ripartire?

Le solite frasi che dicono tutti. Lavorare, mettere la testa sul Bologna e non su altro. C’è il Bologna che è in difficoltà, lo siamo anche noi. Sarà difficile dal punto di vista agonistico.