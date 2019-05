De Rossi, quindici anni fa il primo gol con la Roma: ecco il ricordo del club sui social – VIDEO

De Rossi continua ad allenarsi in gruppo e punta a una maglia da titolare contro la Juventus. Quindici anni fa, però, esattamente il 10 maggio del 2003, il capitano della Roma segnava il suo primo gol con la maglia giallorossa nel 3-1 di campionato contro il Torino. Un destro da fuori area terribile e imparabile per il portiere avversario. Oggi vanta 61 gol e 592 presenze, numeri ai quali vanno aggiunti quelli in Nazionale, ma intanto il club ricorda sui social la prima marcatura di De Rossi sperando che possa essere di buon auspicio per la sfida contro i bianconeri di domenica.