De Rossi, la simpatica dedica di Rivera: il comico cita tanti ex giallorossi – VIDEO

Non poteva mancare l’omaggio del comico romano Andrea Rivera, famoso per i suo “racconti” costruiti in maniera del tutto simpatica e geniale. In occasione dell’addio di Daniele De Rossi, Rivera si è dilettato nel raccontare quest’ultimo periodo che vissuto da tifoso utilizzando i tanti nomi degli ex per costruire un discorso sensato. “Questi ti danno Del Vecchio, Salah, ma a Boston si vede che Gervinho scaduto” oppure “Daniele, capitano Dellas Roma” sono solo alcune delle divertenti frasi che il comico racconta nel video pubblicato sul proprio profilo Facebook.