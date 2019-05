De Rossi, la maglia numero 16 regalata in beneficenza

Domenica si chiuderà la vita di De Rossi alla Roma. L’Olimpico è pronto al tributo contro il Parma, intanto lui e la moglie Sarah Felberbaum hanno fatto un bel gesto di solidarietà: i due hanno regalato la maglia numero 16 autografata di Daniele e una foto autografata da lei all’associazione “Il mago di Oz”, un centro polispecialistico dell’età evolutiva di Ostia, per un’iniziativa di beneficenza. Questo il messaggio su Instagram del centro: “Grazie a Sarah Felberbaum e a Daniele De Rossi che nonostante il momento delicato hanno avuto un pensiero per la nostra iniziativa di solidarietà, donando per la nostra pesca di beneficenza a sostegno del progetto ” A Scuola di Emozioni” la maglia originale autografata del capitano e la foto autografata dell’attrice. Grazie di cuore Sarah e Daniele per il sostegno!”.