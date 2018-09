Roma-Frosinone non è stata una partita come le altre per Daniele De Rossi, ma la numero 600 in giallorosso. Un record importante e festeggiato da molti suoi compagni di squadra con tante storie Instagram. Tra questi c’è Luca Pellegrini (ieri all’esordio in Serie A) che scrive: “Complimenti capitano per la tua 600esima partita! Sei un esempio”. Messaggio al quale si aggiunge Santon: “Congratulazioni! Anche se mi fai sempre inca***re”.