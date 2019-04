De Rossi ‘dirigente’ per un giorno. Presente in Lega all’incontro club-arbitri

Prima il gol di sabato, l’esultanza da giocatore e da capitano, oggi invece la giacca da dirigente, anche se solo per un giorno. Daniele De Rossi si è presentato come rappresentante del club giallorosso oggi a Milano, nella sede della Lega Serie A, in occasione dell’incontro tra club e arbitri, meeting organizzato per chiarire le recenti difformità di giudizio su alcune situazioni di gioco in Serie A, soprattutto alla luce degli episodi di questo turno in Juve-Milan e e in Lazio-Sassuolo. Il confronto ci sarà con il Presidente dell’AIA Nicchi e il designatore del campionato Nicola Rizzoli, con i rappresentanti di altre società di Serie A presenti, come Belotti per il Torino, Gasperini per l’Atalanta e Handanovic e Marotta per l’Inter.