De Rossi day, striscione dei Fedayn contro Pallotta: “Giù le mani dalla nostra passione” – LIVE – FOTO

È il giorno. Quello che tutti speravano non arrivasse mai, e invece piomba come un macigno su tutti i tifosi della Roma. L’ultima partita di Daniele De Rossi sarà quella di stasera contro il Parma, l’ultima volta con la fascia al braccio con addosso la maglia che ha onorato per 18 anni. Dal giorno dell’annuncio, dopo la rabbia per la decisione della società, è stato un continuo tra messaggi di affetto da parte di compagni, amici e appassionati di calcio e non. Umiltà, lealtà e sudore: sono stati i cardini della carriera di Daniele De Rossi, che gli sono valsi il rispetto anche dei rivali storici. Su Forzaroma.info vi racconteremo tutta la giornata, il De Rossi day, dalle ore che precedono la partita.

LA CRONACA DEL DE ROSSI DAY

Ore 17.20 – Primi striscioni nei pressi dello Stadio Olimpico: a piazza Mancini ecco il messaggio contro James Pallotta. (Leggi la notizia)