De Rossi, Candela azzera le chiacchiere: “Si è scritto e detto tanto, lascio parlare le emozioni” – FOTO

Questa sarà l’ennesima sera per cuori forti. Daniele De Rossi dice addio alla maglia della Roma, ad appena due anni di distanza dal saluto di Francesco Totti. Il popolo giallorosso si prepara a celebrare il suo capitano riempiendo d’amore lo Stadio Olimpico, anche se al termine di giorni piuttosto concitati per le polemiche feroci con la società. Un tifoso doc acquisito come Vincent Candela ha raccolto l’invito di De Rossi a mettere da parte la rabbia per soffiare nella stessa direzione: “Ci siamo! Anche questa sera sarà una giornata da recordare per Amore e Sentimenti… Si è scritto e detto tanto, per cui lascio parlare le Emozioni. Forza Daniele“, ha scritto l’ex giocatore della Roma su Instagram.