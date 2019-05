De Rossi, Burdisso lo chiama al Boca Juniors: “Per lui porte sempre aperte”

Il futuro di De Rossi è ancora tutto da scrivere. Certo il suo addio alla Roma, nonostante la mobilitazione dei tifosi. La prossima squadra di Daniele però non è ancora nota. Nicolas Burdisso, direttore sportivo del Boca Juniors, ha parlato a Fox Sport Argentina ammettendo l’interesse per il numero 16 giallorosso: “De Rossi è un grande amico. Sta metabolizzando la sua uscita da Roma. Le porte sono aperte a giocatori come lui. Si sentiva sempre identificato con il Boca. Sto però parlando più di un desiderio che di una realtà”.