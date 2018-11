De Paul: “In campo perché volevo metterci la faccia. Oggi inizia il nostro campionato”

L’Udinese si rialza, la Roma affonda. La squadra di Nicola batte i giallorossi 1-0 grazie al gol di De Paul nella ripresa. Schick e compagni quasi mai pericolosi: è il terzo passo falso dopo quelli con Chievo e Spal dopo la sosta. Al termine della partita ha parlato proprio Rodrigo De Paul. Queste le sue parole.

DE PAUL A SKY SPORT

Cosa ha fatto la differenza oggi?

Sono felice per i tifosi. Sono tornato due giorni fa ma volevo essere in campo e metterci la faccia con i compagni. E’ brutto dopo aver sbagliato un rigore, ma sono felice per i miei compagni e dobbiamo continuare.

Cosa ha cambiato Nicola?

Oggi comincia il nostro campionato, dobbiamo lasciarci alle spalle quanto fatto prima. Ringrazio anche lo staff di Velazquez, è anche una loro vittoria.

Sul gol, dove eri caduto al’inizio e ti ha rialzato Nicola.

Sì, mi sono alzato da solo. Voglio andare con i miei compagni ora.