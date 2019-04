De Maio: “Peccato per il risultato. Non dovevamo fermarci sul gol”

Nel post partita del match tra Roma e Udinese ha parlato anche il difensore francese dei friulani Sebastien De Maio, che insieme ai compagni di reparto aveva tenuto in piedi la difesa dei bianconeri prima della sanguinosa disattenzione di reparto sul gol di Dzeko. Queste le parole dell’ex Fiorentina e Bologna ai microfoni dei canali ufficiali del club:

DE MAIO A UDINEWS TV

“Peccato. La squadra ha giocato un ottimo primo tempo e nella ripresa c’è stata qualche occasione per andare in vantaggio. Peccato, non avremmo dovuto fermarci sul gol loro. Giocando così, però, le soddisfazioni le prenderemo. Se faremo punti mercoledì, nessuno ci prenderà. La prestazione di oggi ha dimostrato che possiamo giocarcela contro tutti“.