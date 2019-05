D’Aversa: “In bocca al lupo a De Rossi, non è facile staccarsi dalla propria casa”

Al termine della partita con la Roma, il tecnico del Parma D’Aversa ha detto la sua commentando anche l’addio di Daniele De Rossi.

D’AVERSA IN CONFERENZA STAMPA

“Siamo l’unica neo promossa che non è retrocessa, quando si gioca senza paure si gioca meglio, dispiace perché pensavamo di meritare un punto, non volevamo tornare a mani vuote a Parma, anche se non ci avrebbe cambiato nulla in classifica. E’ stata anche una serata particolare perché c’era il saluto a un grande giocatore che ha fatto tanto per la Roma e per l’Italia, non è semplice staccarsi dalla propria casa. Faccio un grande in bocca al lupo a De Rossi“.