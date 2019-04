Danimarca, cartellone romanista alla partita del Copenaghen: “Riprendetevi Olsen” – FOTO

Se Maometto non va alla montagna, la montagna va da Maometto. Un tifoso romanista, sicuramente stanco e deluso dalla stagione di Robin Olsen con la maglia giallorossa, ha approfittato di un’occasione particolare per manifestare il suo disappunto. Ieri è andato alla partita del campionato danese tra Odense Boldklub e Copenaghen, l’ex squadra dello svedese: lì ha mostrato un cartellone con un messaggio molto chiaro in dialetto romanesco, in inglese e in danese. “Ripiateve Olsen, take Olsen back, tag Olsen tilbage”.